Vietnam: Priorità all'apertura dei mercati per i prodotti agricoli con gli Stati Uniti

13 Settembre 2024_ Il Vietnam e gli Stati Uniti pongono un forte accento sull'apertura dei mercati per i prodotti agricoli, come dichiarato dal Vice Ministro dell'Industria e del Commercio Nguyen Sinh Nhat Tan durante un incontro con Alexis M. Taylor, Sottosegretario per il Commercio e gli Affari Agricoli Esteri del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, a Hanoi. Il Vietnam ha già aperto il mercato per pompelmi, pesche e nettarine statunitensi, mentre gli Stati Uniti hanno autorizzato l'importazione di noci di cocco fresche e sono in fase finale per i frutti della passione vietnamiti. Entrambi i paesi stanno lavorando per affrontare le preoccupazioni commerciali e promuovere relazioni commerciali stabili e sostenibili. La notizia è riportata da Việt Nam News. Inoltre, il Vietnam mira a rafforzare la cooperazione nel settore dei biocarburanti e ha chiesto supporto tecnico agli Stati Uniti per raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti durante la COP26.