Vietnam: Progetti di autostrade in arrivo per lo sviluppo del Tây Nguyên

31 Luglio 2024_ I progetti di autostrade che collegheranno la regione del Tây Nguyên con la costa centrale e il sud-est del Vietnam stanno suscitando grandi aspettative. L'autostrada Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, la prima a connettere il Tây Nguyên con la costa centrale, è in fase di accelerazione per completare i lavori entro il 2027, con l'obiettivo di migliorare le infrastrutture e stimolare lo sviluppo economico. Inoltre, altri progetti autostradali, come la Chơn Thành - Gia Nghĩa, sono stati approvati dal Parlamento, evidenziando l'importanza strategica della regione. La notizia è riportata da Đầu tư. Questi sviluppi infrastrutturali sono cruciali per il Tây Nguyên, una regione ricca di risorse naturali e culturali, ma storicamente svantaggiata in termini di collegamenti stradali.