02 Settembre 2024_ Il governo vietnamita, sotto la guida del Primo Ministro Phạm Minh Chính, sta intensificando gli sforzi per completare importanti progetti infrastrutturali, tra cui la costruzione della linea elettrica 500 kV e l'autostrada Bắc - Nam. Questi progetti, che mirano a raggiungere 3.000 km di autostrade entro il 2025, sono stati avviati con un approccio deciso e pratico, superando ostacoli burocratici e logistici. La realizzazione della linea elettrica 500 kV, che attraversa nove province, è un esempio di come il governo stia mobilitando risorse e personale per accelerare i lavori. La fonte di queste informazioni è thanhnien.vn. Il governo vietnamita sta dimostrando un impegno significativo per migliorare le infrastrutture del paese, contribuendo così alla crescita economica e alla modernizzazione del sistema di trasporti.