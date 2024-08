Vietnam: Progetti infrastrutturali potenziano la connessione tra le regioni del Sud

11 Agosto 2024_ Il governo vietnamita sta accelerando i progetti infrastrutturali per migliorare la connessione tra le regioni del Sud, in...

11 Agosto 2024_ Il governo vietnamita sta accelerando i progetti infrastrutturali per migliorare la connessione tra le regioni del Sud, in particolare tra il Sud Est e il Sud Ovest. Il Primo Ministro Phạm Minh Chính ha sottolineato l'importanza di un approccio proattivo per superare le difficoltà legali e garantire l'efficienza dei progetti. Tra le iniziative chiave ci sono la costruzione dell'autostrada Bến Lức - Long Thành e il nuovo aeroporto internazionale di Long Thành, che promettono di trasformare il panorama dei trasporti e dell'economia nella regione. La fonte di queste informazioni è Đầu tư. Questi sviluppi sono cruciali per il Vietnam, poiché mirano a rafforzare la crescita economica e a migliorare la qualità della vita dei cittadini.