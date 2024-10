Vietnam: Progetto di screening gratuito per il cancro a favore delle donne vulnerabili

20 Ottobre 2024_ Il 19 ottobre, presso l'Ospedale Oncologico di Ho Chi Minh City, è stato lanciato un progetto di screening gratuito per il cancro, destinato a oltre 2.000 donne in difficoltà. L'iniziativa, intitolata "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng", è realizzata da NAPAS, Mastercard e Payoo, e si rivolge a donne lavoratrici di età compresa tra 35 e 60 anni, con reddito basso e in situazioni di vulnerabilità. Le donne a rischio identificato riceveranno supporto per esami specialistici e consulenze per il trattamento. La fonte di questa notizia è voh.com.vn. Questo progetto rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il cancro in Vietnam, contribuendo a migliorare la salute delle donne in condizioni economiche difficili.