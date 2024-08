Vietnam: Progresso nella costruzione della nuova stazione T3 all'aeroporto di Tan Son Nhat

11 Agosto 2024_ Il premier vietnamita Pham Minh Chinh ha partecipato alla cerimonia di apertura del tunnel Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện, che collega la nuova stazione T3 all'aeroporto di Tan Son Nhat. La costruzione della stazione T3 ha raggiunto una fase avanzata, con il completamento della struttura principale e un progresso significativo nei lavori rimanenti. Il progetto, che prevede un investimento di quasi 6.000 miliardi di dong, è previsto per essere completato entro il 30 aprile 2025, in occasione del 50° anniversario della liberazione del Sud Vietnam. La fonte di queste informazioni è voh.com.vn. La stazione T3 rappresenta un'importante infrastruttura per migliorare la capacità e i servizi dell'aeroporto di Tan Son Nhat, uno dei più trafficati del paese.