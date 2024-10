Vietnam: Progresso nella digitalizzazione delle città vietnamite

06 Ottobre 2024_ Il Vietnam ha registrato significativi progressi nella digitalizzazione delle sue città, con Hanoi e Da Nang in prima linea. Hanoi ha implementato una serie di iniziative per sviluppare una città intelligente, inclusa l'introduzione di servizi pubblici online e l'uso di piattaforme digitali per la gestione dei dati. Da Nang ha visto un alto tasso di soddisfazione dei cittadini nei servizi digitali, con un piano di trasformazione digitale che promuove l'economia digitale e il benessere sociale. La notizia è riportata da nld.com.vn. Altre città, come Cần Thơ e Ho Chi Minh, stanno seguendo l'esempio, implementando tecnologie moderne per migliorare l'efficienza dei servizi pubblici e la qualità della vita dei cittadini.