Vietnam: Promozione dei prodotti agricoli OCOP anche in Italia

11 Luglio 2024_ Il Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del Vietnam continua a promuovere l'export e il consumo interno dei prodotti agricoli, con particolare attenzione ai prodotti OCOP (One Commune One Product). Nguyễn Minh Tiến, direttore del Centro di Promozione del Commercio Agricolo, ha evidenziato la crescita delle esportazioni agricole, che hanno raggiunto i 24 miliardi di dollari nei primi cinque mesi del 2024. Tra i mercati di esportazione, l'Italia ha ospitato per la prima volta un padiglione OCOP a Milano lo scorso anno, con un evento simile previsto anche per quest'anno. Secondo vietnamnews.vn, questi eventi mirano a dimostrare la qualità crescente dei prodotti OCOP, soddisfacendo sia le esigenze dei consumatori locali che gli standard dei mercati di esportazione. L'iniziativa sottolinea l'importanza della diversificazione dei mercati e del miglioramento della qualità dei prodotti agricoli vietnamiti.