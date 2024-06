Vietnam: Promozione del turismo in Europa con tappe in Italia

25 Giugno 2024_ Il Vietnam sta intensificando le sue attività di promozione turistica in Europa, con eventi organizzati a Parigi, Milano e Francoforte. La delegazione vietnamita, guidata dal Direttore Generale del Dipartimento del Turismo Nazionale del Vietnam, Nguyễn Trùng Khánh, include rappresentanti del Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo, artisti e operatori del settore turistico. L'iniziativa mira a presentare le politiche e le destinazioni turistiche del Vietnam, favorendo la cooperazione tra le imprese turistiche vietnamite ed europee. Milano, in particolare, è una delle città chiave per attrarre turisti italiani verso il Vietnam. Lo riporta congthuong.vn. L'evento include anche spettacoli culturali vietnamiti per il pubblico europeo, rafforzando i legami culturali tra i due continenti.