Vietnam: Promozione del turismo vietnamita in Europa, inclusa Milano

27 Giugno 2024_ L'Autorità Nazionale del Turismo del Vietnam (VNAT) sta conducendo un programma speciale dal 24 giugno al 2 luglio per promuovere il turismo vietnamita a Parigi, Milano e Francoforte. Il direttore della VNAT, Nguyen Trung Khanh, ha sottolineato che l'iniziativa mira a presentare le politiche, le destinazioni e i prodotti turistici del Vietnam al mercato europeo. L'evento offre anche un'opportunità per le aziende turistiche di stabilire legami commerciali e attrarre turisti europei verso il Vietnam e viceversa. Nguyen Tien Hoang di Vietnam Airlines ha annunciato l'apertura di nuove rotte, inclusa Milano, per soddisfare la domanda turistica. Lo riporta english.vov.vn. Laure Cardellini di Asie Land ha evidenziato il potenziale di sviluppo turistico del Vietnam, con tour che includono destinazioni come Ha Long Bay e Ho Chi Minh City.