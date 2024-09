Vietnam: Proposta di aumento delle tasse su alcol e birra dal 2026 al 2030

17 Settembre 2024_ Il governo vietnamita ha presentato un progetto di legge per aumentare le tasse sui consumi di alcol e birra, con un incremento annuale del 5% dal 2026 al 2030. Le aziende del settore, già in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19, hanno espresso preoccupazione per l'impatto di tali aumenti, chiedendo una revisione delle proposte. Le nuove aliquote potrebbero portare a un aumento dei prezzi di vendita del 2-10% nei prossimi anni, a seconda dell'opzione scelta. La fonte di questa notizia è Đầu tư. Le aziende, come Sabeco e Heineken, stanno già affrontando sfide significative, con una diminuzione della produzione e dei profitti, e chiedono un approccio più graduale all'aumento delle tasse.