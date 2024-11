Vietnam: Proposta di divieto per e-cigarettes e tabacco riscaldato in discussione al Parlamento

11 Novembre 2024_ Il Ministro della Salute Đào Hồng Lan ha espresso la speranza che venga considerata una proposta per vietare le e-cigarettes e il tabacco riscaldato durante la sessione dell'Assemblea Nazionale (NA) per proteggere la salute pubblica. Durante un incontro, i legislatori hanno sollevato preoccupazioni riguardo all'uso crescente di questi prodotti tra i giovani, in particolare nelle scuole. Il Ministero della Salute ha condotto indagini che mostrano un aumento significativo dell'uso di e-cigarettes tra gli adolescenti, con un incremento dal 3,5% all'8% tra gli studenti di età compresa tra 13 e 15 anni. La fonte di queste informazioni è Việt Nam News. Il Ministero prevede di introdurre misure più severe per controllare l'uso di questi prodotti e ha già presentato un rapporto al governo per valutare l'impatto del tabacco nuovo.