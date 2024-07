Vietnam: Proposta di non ridurre le tasse di registrazione per le auto prodotte internamente

18 Luglio 2024_ Il Ministero delle Finanze del Vietnam ha proposto di non ridurre del 50% le tasse di registrazione per le auto prodotte e assemblate...

18 Luglio 2024_ Il Ministero delle Finanze del Vietnam ha proposto di non ridurre del 50% le tasse di registrazione per le auto prodotte e assemblate internamente, per evitare violazioni degli impegni internazionali. Questa politica di riduzione delle tasse era stata precedentemente implementata nel 2020, 2022 e 2023 per sostenere l'industria automobilistica locale. Il Ministero delle Finanze ha suggerito al governo di incaricare il Ministero dell'Industria e del Commercio di elaborare un piano per affrontare eventuali controversie internazionali. La notizia è stata riportata da voh.com.vn. Questa proposta potrebbe avere un impatto significativo sull'industria automobilistica vietnamita e sulle sue relazioni commerciali internazionali.