Vietnam: Proposta di riduzione delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza

02 Agosto 2024_ Il Ministero della Pubblica Sicurezza del Vietnam ha proposto una revisione delle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza, abbassando le multe per chi ha un tasso alcolemico inferiore a 0,25 milligrammi per litro d'aria espirata. Attualmente, le sanzioni variano da 6 a 8 milioni di dong, mentre la nuova proposta prevede multe tra 800.000 e 1 milione di dong. Questa modifica mira a rendere le sanzioni più proporzionate alla gravità dell'infrazione. La notizia è stata riportata da voh.com.vn. La proposta è parte di un progetto più ampio per migliorare la sicurezza stradale in Vietnam, un paese che ha visto un aumento degli incidenti stradali legati all'alcol.