Vietnam: Proposta di tassazione per limitare la speculazione immobiliare

1 Ottobre 2024_ I Ministeri delle Costruzioni e delle Finanze del Vietnam hanno avanzato una proposta per tassare i proprietari di più immobili al fine di combattere la speculazione e il commercio rapido di beni immobili. Questa iniziativa è stata presentata in risposta all'aumento dei prezzi degli immobili nelle principali città, come Hanoi e Ho Chi Minh, dove i costi sono cresciuti in modo significativo. Nonostante le ripetute proposte, gli esperti ritengono che la misura non preoccupi i cittadini, poiché rimane solo un'idea senza attuazione concreta. La notizia è riportata da Đầu tư, evidenziando la necessità di un intervento normativo per stabilizzare il mercato immobiliare. La situazione attuale del mercato immobiliare in Vietnam è caratterizzata da un'elevata domanda e da un'offerta limitata, rendendo difficile l'accesso alla casa per la maggior parte della popolazione.