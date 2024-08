Vietnam: Proposta di un Consiglio Nazionale del Riso per migliorare il settore

08 Agosto 2024_ Il Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, insieme al Ministero dell'Industria e del Commercio, sta preparando una proposta per istituire un Consiglio Nazionale del Riso in Vietnam. Questo consiglio avrà il compito di sviluppare strategie e politiche per garantire un ambiente legale trasparente e sostenere la sicurezza alimentare nazionale. I membri del consiglio includeranno rappresentanti di vari ministeri e delle regioni produttrici di riso, con l'obiettivo di affrontare le sfide del settore e promuovere lo sviluppo sostenibile. La notizia è riportata da Việt Nam News. L'iniziativa mira a migliorare la competitività del riso vietnamita nel mercato globale e a rispondere alle nuove politiche di esportazione di paesi come Thailandia e India.