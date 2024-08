Vietnam: Proposta per copertura totale delle malattie gravi nel sistema sanitario

23 Agosto 2024_ Il Ministero della Salute del Vietnam ha presentato una proposta per una modifica della legge sull'assicurazione sanitaria, che prevede la copertura totale per i pazienti affetti da malattie gravi come cancro, ictus e paralisi. Questa iniziativa mira a garantire un accesso equo alle cure per le persone con condizioni mediche critiche, migliorando così il sistema sanitario nazionale. La proposta è parte di un ampio sforzo per riformare e potenziare l'assistenza sanitaria nel paese, rispondendo alle crescenti esigenze della popolazione. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. La modifica della legge potrebbe rappresentare un passo significativo verso un sistema sanitario più inclusivo e sostenibile in Vietnam.