Vietnam: Proposta per la costruzione di una seconda pista all'aeroporto di Long Thành

25 Agosto 2024_ La Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ha presentato una proposta per la costruzione di una seconda pista all'aeroporto di Long Thành, anticipando i tempi previsti. Questo progetto mira a migliorare la capacità dell'aeroporto, che è attualmente in fase di costruzione e dovrebbe essere operativo nel 2026. La nuova pista è considerata fondamentale per garantire la continuità operativa e la sicurezza, evitando chiusure in caso di incidenti o manutenzioni. La fonte di questa notizia è voh.com.vn. L'aeroporto di Long Thành, situato nella provincia di Đồng Nai, è destinato a diventare uno dei principali hub aerei del Vietnam, con una capacità prevista di 25 milioni di passeggeri all'anno.