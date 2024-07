Vietnam: Proposte nuove categorie per l'assicurazione sanitaria statale

19 Luglio 2024_ Il Ministero del Lavoro, Invalidi e Affari Sociali del Vietnam ha proposto l'inclusione di 10 nuove categorie di persone che riceveranno l'assicurazione sanitaria statale. Tra queste categorie ci sono veterani, persone che hanno partecipato alla resistenza e alla difesa del paese, e individui di età superiore agli 80 anni che ricevono pensioni mensili. La proposta include anche bambini sotto i 6 anni, persone appartenenti a famiglie povere e minoranze etniche che vivono in aree economicamente svantaggiate. La bozza del decreto è attualmente in fase di consultazione pubblica. Lo riporta tuoitre.vn. Questa iniziativa mira a garantire una copertura sanitaria più ampia e inclusiva per le fasce più vulnerabili della popolazione.