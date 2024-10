Vietnam: Proposte per procedure d'investimento accelerate in progetti high-tech

01 Ottobre 2024_ Il Ministero della Pianificazione e Investimenti del Vietnam ha presentato una proposta per semplificare e velocizzare le procedure d'investimento per progetti ad alta tecnologia. Questa iniziativa mira a creare un vantaggio competitivo e attrarre maggiori investimenti globali nel settore. Le nuove misure intendono facilitare l'ingresso di investitori stranieri, stimolando così l'innovazione e lo sviluppo economico del paese. La proposta è parte di uno sforzo più ampio per posizionare il Vietnam come un hub tecnologico nella regione. Lo riporta Việt Nam News. Il Ministero della Pianificazione e Investimenti è l'ente governativo responsabile della pianificazione economica e degli investimenti nel paese.