Vietnam: Quảng Bình si prepara a evacuare decine di migliaia di abitanti a causa del tifone Trà Mi

27 Ottobre 2024_ La provincia di Quảng Bình ha attivato un piano di evacuazione per 29.000 famiglie in vista dell'arrivo del tifone Trà Mi, previsto per il 27 ottobre. Inoltre, sono previsti ulteriori spostamenti per oltre 18.900 famiglie in caso di allerta di inondazioni e per 856 famiglie a rischio frane. Le autorità locali hanno mobilitato 12.400 persone per garantire la sicurezza e la preparazione contro il tifone. La situazione è monitorata attentamente, con 167 punti a rischio frana identificati nella provincia. La notizia è riportata da tuoitre.vn. Quảng Bình è una provincia centrale del Vietnam, nota per le sue bellezze naturali e per la sua vulnerabilità ai disastri naturali.