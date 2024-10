Vietnam: Quảng Trị punta su sviluppo socio-economico e innovazione

16 Ottobre 2024_ Le autorità di Quảng Trị hanno ottenuto risultati significativi nel promuovere l'ideologia politica e la democrazia, oltre a combattere la corruzione e garantire la sicurezza sociale. Durante una visita, il Segretario Generale del Partito e Presidente dello Stato Tô Lâm ha esaminato i progressi e le sfide della provincia, che prevede di superare 11 dei 15 obiettivi socio-economici stabiliti. Quảng Trị, con una crescita media del PIL regionale del 6,79% dal 2021 al 2023, si concentra sull'innovazione e sull'attrazione di investimenti, specialmente per le infrastrutture di trasporto. La provincia, situata in una posizione strategica nel Vietnam centrale, affronta comunque sfide legate ai cambiamenti climatici e alla competitività economica, come riportato da Việt Nam News. Tô Lâm ha sottolineato l'importanza di investire in educazione e sanità per garantire uno sviluppo sostenibile e ridurre la povertà.