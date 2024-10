Vietnam: Rafforzamento della sicurezza aerea con nuove misure

23 Ottobre 2024_ Il Vice Primo Ministro Trần Hồng Hà ha richiesto al Ministero dei Trasporti di sviluppare esercitazioni per affrontare incidenti di...

23 Ottobre 2024_ Il Vice Primo Ministro Trần Hồng Hà ha richiesto al Ministero dei Trasporti di sviluppare esercitazioni per affrontare incidenti di sicurezza aerea nei principali aeroporti del Vietnam. Durante una riunione del Comitato Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile, Hà ha sottolineato l'importanza di una valutazione completa dei rischi legati alla sicurezza aerea, inclusi la gestione della sicurezza e la formazione del personale. Nel 2024, le forze di sicurezza aeroportuale hanno già rilevato 223 violazioni, evidenziando la necessità di misure più rigorose. La notizia è riportata da Việt Nam News. Il Vice Primo Ministro ha anche proposto la creazione di un ente investigativo indipendente per gli incidenti di sicurezza aerea, seguendo le raccomandazioni dell'ICAO, l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.