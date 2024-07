Vietnam: Rafforzata la cooperazione economica con l'Italia

15 Luglio 2024_ Il Vietnam e l'Italia si impegnano a implementare l'Accordo di Libero Scambio Vietnam-UE (EVFTA) attraverso specifici programmi d'azione, segnando un'importante svolta nella cooperazione economica. L'Italia, uno dei primi paesi dell'Europa occidentale a sostenere il Vietnam, è ora il terzo partner commerciale del Vietnam nell'UE. Nel 2024, il commercio bilaterale ha raggiunto 2,85 miliardi di dollari, con un surplus commerciale per il Vietnam di 1,43 miliardi di dollari. Secondo congthuong.vn, l'Italia è anche un importante investitore in Vietnam, con 153 progetti per un valore di oltre 536 milioni di dollari. La visita del Ministro del Commercio vietnamita Nguyễn Hồng Diên in Italia per il G7 Trade Ministers' Meeting rappresenta un'opportunità per rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due paesi.