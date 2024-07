Vietnam: RCR Crystal, il marchio italiano di cristalli, conquista il mercato vietnamita

3 Luglio 2024_ RCR Crystal, il rinomato marchio italiano di cristalli, ha consolidato la sua presenza in Vietnam, fornendo prodotti a importanti aziende e organizzazioni locali. Fondato nel 1967 in Toscana, Italia, RCR Crystal è noto per la sua qualità e design innovativo, ed è presente in oltre 110 paesi. In Vietnam, il marchio ha ampliato la sua rete di distribuzione con quasi 20 punti vendita, collaborando con catene come Winmart e Mega Market. RCR Crystal partecipa regolarmente a eventi e fiere internazionali, rafforzando la sua relazione con i consumatori vietnamiti. Lo riporta baovemoitruong.org.vn. Il marchio continua a promuovere la sua identità italiana attraverso attività di marketing e social media, puntando a una crescita futura nel mercato vietnamita.