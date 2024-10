Vietnam: Revisione della legge sulla gestione del capitale statale nelle imprese

08 Ottobre 2024_ Durante la 38ª sessione del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale, sono emerse opinioni che suggeriscono la necessità di affinare diversi aspetti di un progetto di legge sulla gestione del capitale statale nelle imprese. I membri del comitato hanno sottolineato l'importanza di semplificare le procedure per migliorare l'efficacia della legge. Le proposte di modifica mirano a garantire una gestione più trasparente e responsabile delle risorse statali. Questo dibattito è cruciale per il futuro delle imprese statali in Vietnam, che giocano un ruolo significativo nell'economia nazionale. La notizia è riportata da Viet Nam News. Le modifiche legislative potrebbero influenzare positivamente la competitività delle imprese statali, contribuendo a una crescita economica sostenibile nel paese.