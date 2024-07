Vietnam: Richieste per un quadro legale a sostegno della conservazione delle risorse genetiche

30 Luglio 2024_ Sono state avanzate richieste per stabilire un quadro legale che sostenga e migliori la conservazione e lo sviluppo delle risorse genetiche in Vietnam nei prossimi anni. Questo approccio mira a garantire la sostenibilità delle risorse biologiche e a promuovere la biodiversità nel Paese. Le autorità e gli esperti sottolineano l'importanza di un sistema normativo che possa facilitare la gestione e la protezione delle risorse genetiche, essenziali per l'agricoltura e la salute pubblica. La questione è stata discussa in vari forum, evidenziando la necessità di un impegno collettivo per affrontare le sfide ambientali. Lo riporta Việt Nam News. La conservazione delle risorse genetiche è cruciale per il Vietnam, un Paese ricco di biodiversità e tradizioni agricole.