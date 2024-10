Vietnam: Riconoscimento per Stefano Bonilauri, promotore della cultura italiana in Vietnam

31 Ottobre 2024_ Stefano Bonilauri, direttore della casa editrice Anteo Edizioni in Italia, ha ricevuto il premio A al concorso di saggistica sulla protezione della piattaforma ideologica del Partito in Vietnam. Il 29 ottobre, l'ambasciatore vietnamita in Italia, Dương Hải Hưng, ha accolto Bonilauri, congratulandosi per il suo riconoscimento e per il suo contributo alla traduzione di opere vietnamite in italiano. Bonilauri è l'unico straniero a ricevere questo premio quest'anno e ha espresso il suo desiderio di migliorare le relazioni tra Vietnam e Italia attraverso la cultura. La notizia è stata riportata da baothanhhoa.vn, evidenziando l'importanza della traduzione e della diffusione della cultura vietnamita in Italia, un passo significativo per rafforzare i legami tra i due Paesi.