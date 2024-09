Vietnam: Riduzione delle emissioni di CO2 e impegno per la protezione dell'ozono

17 Settembre 2024_ Il Vietnam ha ridotto di 220 milioni di tonnellate il consumo di CO2 equivalente da quando ha aderito alla Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e al Protocollo di Montreal, 30 anni fa. Durante un workshop a Hanoi, il Vice Ministro delle Risorse Naturali e dell'Ambiente, Le Cong Thanh, ha sottolineato gli sforzi del paese per eliminare le sostanze che danneggiano l'ozono e i gas serra. Il Vietnam ha completamente eliminato l'uso di clorofluorocarburi (CFC) e altre sostanze nocive, e prevede di ridurre le emissioni di oltre 11 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2045. La notizia è riportata da Việt Nam News. Il paese continuerà a promuovere tecnologie ecologiche e pratiche sostenibili per migliorare l'efficienza energetica e gestire le sostanze controllate secondo il Protocollo di Montreal.