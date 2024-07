Vietnam: Riflessioni sul lascito di Nguyễn Phú Trọng e il progresso del paese

27 Luglio 2024_ Il Vietnam celebra i progressi raggiunti sotto la guida del defunto Segretario Generale Nguyễn Phú Trọng, che ha sottolineato come il paese non abbia mai avuto un potere, una posizione e una reputazione internazionale così forti. Durante il suo mandato, Trọng ha promosso un modello di sviluppo che ha portato il Vietnam a diventare un paese a reddito medio, con un'economia in rapida crescita e una crescente influenza globale. La sua eredità include anche un forte impegno per la lotta contro la corruzione e la costruzione di una società giusta e democratica. La notizia è riportata da tuoitre.vn. Il Vietnam, un paese del sud-est asiatico, ha visto un notevole sviluppo economico e sociale negli ultimi decenni, trasformandosi da una nazione impoverita a un attore chiave nel commercio internazionale.