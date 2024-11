Vietnam: Riforme legislative stimolano il mercato immobiliare

11 Novembre 2024_ Le recenti riforme legislative in Vietnam, tra cui l'entrata in vigore della Legge sulla Casa 2023 e della Legge sul Commercio...

11 Novembre 2024_ Le recenti riforme legislative in Vietnam, tra cui l'entrata in vigore della Legge sulla Casa 2023 e della Legge sul Commercio Immobiliare 2023, sono attese per rivitalizzare il mercato immobiliare, che ha affrontato sfide significative negli ultimi anni. Gli esperti prevedono che queste modifiche legali miglioreranno la trasparenza e la stabilità del settore, incoraggiando gli investimenti e facilitando l'accesso al credito. Inoltre, il credito per il settore immobiliare ha mostrato una crescita costante, con un aumento del 9,15% rispetto all'inizio dell'anno. La fonte di queste informazioni è Đầu tư. Le nuove leggi sono considerate fondamentali per attrarre investimenti esteri e migliorare la qualità dei progetti immobiliari in Vietnam.