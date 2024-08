Vietnam: Riforme nel mercato del petrolio per garantire stabilità e trasparenza

6 Agosto 2024_ Il governo vietnamita sta lavorando a un nuovo decreto per la gestione del mercato del petrolio, con l'obiettivo di garantire stabilità e trasparenza. Durante un recente forum, esperti e rappresentanti del governo hanno discusso l'importanza di un approccio di mercato per la regolamentazione dei prezzi, evidenziando la necessità di ridurre l'intervento statale. Il professor Hoàng Văn Cường ha sottolineato che il settore del petrolio è strategico per l'economia e deve essere gestito in modo da evitare shock sui prezzi. La fonte di queste informazioni è Đầu tư. Le riforme proposte mirano a migliorare la competitività del mercato e a garantire la sicurezza energetica del Vietnam, un paese che produce circa il 70% del suo fabbisogno di petrolio internamente.