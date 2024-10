Vietnam: Ritardi nei progetti infrastrutturali causano perdite economiche significative

19 Ottobre 2024_ In Vietnam, i ritardi nei progetti infrastrutturali stanno causando gravi problemi economici e di traffico, con molte opere pubbliche ferme da anni. Un esempio è il progetto della terza fase della strada circolare 2 a Ho Chi Minh City, che è rimasto inattivo per quattro anni, ostacolando lo sviluppo del traffico urbano. Inoltre, il progetto dell'autostrada Biên Hòa - Vũng Tàu ha subito ripetuti ritardi nella liberazione dei terreni, compromettendo la sua realizzazione. Queste problematiche non solo influiscono sull'economia locale, ma mettono anche a rischio la stabilità delle aziende coinvolte, come riportato da tuoitre.vn. La situazione richiede interventi urgenti per evitare ulteriori perdite e garantire il progresso delle infrastrutture nel paese.