Vietnam: Riva Aquariva Super, il simbolo del lusso italiano approda ad Aqua City

23 Ottobre 2024_ La celebre casa italiana di yacht Riva ha presentato per la prima volta in Vietnam il suo modello Aquariva Super, un simbolo di eleganza e artigianato italiano. Questo yacht, lungo 10 metri, è stato accolto nel nuovo complesso Aqua Marina, che richiama l'atmosfera di Venezia, e rappresenta un importante passo per il mercato del lusso vietnamita. Riva, con una storia di quasi 180 anni, continua a incantare celebrità come Charlize Theron e Vincent Cassel, confermando la sua reputazione nel mondo degli yacht di alta gamma. La notizia è stata riportata da vnluxury.vn, sottolineando l'importanza di questo evento per il settore del lusso in Vietnam. L'arrivo di Riva Aquariva Super non solo arricchisce l'offerta di yacht nel paese, ma promuove anche uno stile di vita esclusivo e raffinato, tipico delle tradizioni italiane.