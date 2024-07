Vietnam: Rum Winery sigla accordo con Melini per importazione esclusiva di vini italiani

18 Luglio 2024_ La società vietnamita Rum Winery ha annunciato un accordo esclusivo con la storica cantina italiana Melini, situata nella regione del Chianti in Toscana. Questo accordo permetterà a Rum Winery di importare e distribuire in esclusiva i vini Melini in Vietnam, rafforzando la presenza dei vini italiani nel mercato vietnamita. La collaborazione rappresenta un passo significativo per Rum Winery, che mira a offrire prodotti di alta qualità e a consolidare la sua posizione nel settore dei vini di lusso. Secondo il vice direttore Hiếu, l'accordo è frutto di lunghe trattative e rappresenta un'opportunità per diffondere la cultura del vino italiano in Vietnam. Lo riporta thitruongvietnam.vn. Rum Winery prevede di espandere ulteriormente la sua offerta includendo vini da altre rinomate regioni vinicole europee.