Vietnam: Sanzioni per violazioni nel settore immobiliare e finanziario

11 Agosto 2024_ La Commissione per i Titoli e il Mercato dei Capitali del Vietnam ha recentemente inflitto sanzioni a diverse aziende per violazioni nel settore immobiliare e finanziario. La società Nhật Quang è stata multata di 92,5 milioni di dong per non aver presentato documenti richiesti alla Borsa di Hanoi. Inoltre, la società CP Chứng khoán Nhất Việt ha subito una sanzione di 325 milioni di dong per aver violato le normative sui prestiti. Queste misure evidenziano l'impegno del governo vietnamita nel mantenere la trasparenza e la legalità nel mercato finanziario, come riportato da tuoitre.vn. Le sanzioni sono parte di un'iniziativa più ampia per garantire la stabilità e la fiducia nel settore economico del paese.