Vietnam: Scomparsa del leader Nguyễn Phú Trọng

19 Luglio 2024_ Nguyễn Phú Trọng, Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam, è deceduto all'età di 80 anni. Con quasi 57 anni di appartenenza al Partito, ha ricoperto ruoli chiave come Segretario Generale per 14 anni, Presidente per oltre due anni e Presidente dell'Assemblea Nazionale per più di cinque anni. Trọng è stato un leader eccezionale, noto per il suo impegno nella lotta alla corruzione e per aver guidato il Vietnam verso importanti traguardi storici. La notizia è stata riportata da vietnamnews.vn. Trọng è ricordato per la sua dedizione alla causa rivoluzionaria del Partito e della nazione, e per il suo contributo alla modernizzazione e integrazione internazionale del Vietnam.