Vietnam: Scoperta antica statua di Buddha a Thừa Thiên-Huế

2 Luglio 2024_ Una statua antica raffigurante la testa di Buddha è stata scoperta durante uno scavo nella provincia centrale di Thừa Thiên-Huế, in Vietnam. Questo ritrovamento è parte di una serie di artefatti rinvenuti nella stessa area, che testimoniano l'importanza storica e culturale del sito. Gli archeologi ritengono che la statua possa risalire a un periodo significativo della storia buddista nella regione. La scoperta potrebbe offrire nuove informazioni sulla diffusione del buddismo in Vietnam. Lo riporta il sito di notizie Việt Nam News. Thừa Thiên-Huế è una provincia nota per il suo patrimonio culturale, inclusa l'antica capitale imperiale di Huế.