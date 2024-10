Vietnam: Settore acquacoltura in crisi, necessarie misure preventive

04 Ottobre 2024_ Il settore dell'acquacoltura in Vietnam sta affrontando gravi difficoltà a causa di condizioni ambientali sfavorevoli e epidemie recenti. Esperti e autorità locali si sono riuniti a Ho Chi Minh City per discutere piani di prevenzione e controllo delle malattie acquatiche, evidenziando la necessità di ridurre le perdite economiche e garantire la qualità dei prodotti. Nonostante una diminuzione delle malattie nei gamberi, i danni causati dai cambiamenti climatici sono aumentati, colpendo oltre 17.000 ettari di acquacoltura. La fonte di queste informazioni è Viet Nam News, che sottolinea l'importanza di rafforzare le misure di biosicurezza e il monitoraggio per prevenire ulteriori epidemie nel settore. Le province chiave per l'acquacoltura includono Trà Vinh, Sóc Trăng e Cà Mau, note per la loro produzione di gamberi e pesci tra cui il pesce tra, una varietà locale di pesce gatto.