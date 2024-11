Vietnam: Settore manifatturiero affronta sfide per migliorare l'integrazione nelle catene di fornitura globali

09 Novembre 2024_ Gli esperti avvertono che il settore della lavorazione e della manifattura in Vietnam deve affrontare diverse sfide per migliorare la propria integrazione nelle catene di fornitura globali. Nonostante la diversificazione verso nuovi mercati, come quelli africani e dell'Europa orientale, il settore continua a dipendere fortemente dalle importazioni di materie prime e attrezzature. Inoltre, le piccole e micro imprese locali faticano a soddisfare gli standard internazionali a causa di tecnologie obsolete e risorse umane limitate. Le autorità suggeriscono che le aziende investano in ricerca e sviluppo e migliorino la qualità dei prodotti per affrontare queste difficoltà, come riportato da Việt Nam News. Il Ministero dell'Industria e del Commercio sta lavorando per supportare le imprese nel promuovere le esportazioni e migliorare la competitività nel mercato globale.