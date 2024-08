Vietnam: Sicurezza e igiene alimentare nei mercati di Ho Chi Minh City

28 Agosto 2024_ Le autorità di Ho Chi Minh City hanno richiesto un potenziamento delle misure di sicurezza e igiene alimentare nei mercati locali, in particolare nei mercati all'ingrosso. Il Dipartimento dei Trasporti ha collaborato con la polizia e altre agenzie per affrontare le violazioni delle norme di sicurezza e igiene. Questa iniziativa mira a garantire un ambiente più sicuro per i consumatori e a migliorare la qualità dei prodotti alimentari venduti. La notizia è riportata da tuoitre.vn. I mercati di Ho Chi Minh City sono noti per la loro varietà di prodotti freschi e locali, ma necessitano di controlli più rigorosi per garantire la salute pubblica.