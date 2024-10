Vietnam: Snapchat e Tencent sostengono i giochi mobili vietnamiti nella competizione globale

14 Ottobre 2024_ Snapchat, con il supporto di Tencent, sta aiutando gli sviluppatori di giochi mobili vietnamiti a entrare nel mercato globale, competendo direttamente con piattaforme come TikTok e Facebook. Questa iniziativa mira a facilitare l'accesso dei giochi vietnamiti al pubblico statunitense, ampliando le opportunità per i piccoli sviluppatori. La collaborazione tra Snapchat e Tencent rappresenta un passo significativo per il settore dei giochi in Vietnam, che sta cercando di affermarsi a livello internazionale. La notizia è stata riportata da Đầu tư. Questa alleanza potrebbe portare a una maggiore visibilità per i giochi vietnamiti e a un potenziale aumento delle esportazioni nel settore dell'intrattenimento digitale.