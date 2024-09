Vietnam: Solidarietà e donazioni per le vittime delle alluvioni nel Nord

16 Settembre 2024_ Diverse aziende e cittadini vietnamiti stanno contribuendo con donazioni per sostenere le vittime delle recenti alluvioni nel Nord del Vietnam. Tra i donatori, la società di servizi di sicurezza Thanh Bình - Phú Mỹ ha raccolto un totale di 30,25 milioni di dong, mentre la Tech Data Advanced Solution ha donato 17 milioni di dong. Anche privati cittadini, come la signora Trần Thị Thu Thủy, hanno partecipato, portando donazioni in denaro e chiedendo di inviare aiuti ai loro cari all'estero. La notizia è riportata da tuoitre.vn, che funge da ponte per raccogliere fondi e supportare le persone colpite. Le donazioni continueranno a essere raccolte per aiutare le comunità a riprendersi da questa crisi.