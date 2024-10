Vietnam: Solo il 50% dei fondi per investimenti pubblici è stato erogato

10 Ottobre 2024_ Secondo i dati del Ministero delle Finanze, a fine settembre meno della metà dei 664,9 trilioni di VNĐ (circa 26,7 miliardi di dollari) destinati alle agenzie locali per investimenti pubblici è stato effettivamente erogato. Questo ritardo nella distribuzione dei fondi potrebbe influenzare negativamente i progetti di sviluppo e le infrastrutture nel paese. Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire che i fondi vengano utilizzati in modo efficace e tempestivo. La fonte di queste informazioni è Việt Nam News. La gestione dei fondi pubblici è cruciale per il progresso economico del Vietnam, un paese in rapida crescita con ambiziosi piani di sviluppo.