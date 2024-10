Vietnam: Sostegno urgente per agricoltori colpiti da tifoni e inondazioni

14 Ottobre 2024_ Il Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, Lê Minh Hoan, ha annunciato che il ministero discuterà con la Banca Statale e le banche commerciali per garantire finanziamenti rapidi agli agricoltori colpiti da Typhoon Yagi e recenti inondazioni. Durante il 9° Forum Nazionale degli Agricoltori, i partecipanti hanno sollecitato supporto immediato per semi, bestiame e input agricoli, oltre a proposte per la sospensione dei debiti e nuovi prestiti. Il ministro ha elogiato la resilienza dei contadini e ha confermato l'impegno del governo a fornire assistenza finanziaria per ripristinare la produzione agricola. La notizia è riportata da Viet Nam News. Il forum ha anche affrontato questioni relative alla pianificazione fondiaria e alla necessità di politiche per sostenere lo sviluppo agricolo in Vietnam.