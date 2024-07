Vietnam: Squadre di ricerca recuperano resti di soldati vietnamiti in Cambogia

27 Luglio 2024_ Le squadre di ricerca K70, K71 e K72 hanno recuperato i resti di 172 soldati vietnamiti in Cambogia negli ultimi quattro mesi,...

27 Luglio 2024_ Le squadre di ricerca K70, K71 e K72 hanno recuperato i resti di 172 soldati vietnamiti in Cambogia negli ultimi quattro mesi, portando a casa i resti di eroi caduti durante la guerra contro il regime dei Khmer Rossi. Nonostante le condizioni difficili, tra cui temperature estreme e terreni impervi, le squadre hanno ricevuto supporto cruciale dai residenti locali, che hanno fornito informazioni sui luoghi di sepoltura. I resti recuperati sono stati riportati in Vietnam attraverso il valico di frontiera internazionale di Xa Mát e saranno sepolti al Cimitero dei Martiri di Hill 82 a Tân Biên. La missione di recupero continua, con l'obiettivo di riportare a casa i soldati ancora dispersi, come riportato da Việt Nam News Weekend. Le squadre di ricerca, attive dal 2001, hanno recuperato oltre 2.500 resti e scoperto sei fosse comuni, dimostrando un impegno costante nel riconoscere il sacrificio dei soldati vietnamiti.