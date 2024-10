Vietnam: Stabilità del debito pubblico e proiezioni per il 2025

15 Ottobre 2024_ Il debito pubblico del Vietnam è considerato stabile e inferiore rispetto a paesi con simili classifiche, con previsioni che indicano il rispetto dei limiti di sicurezza stabiliti dal Parlamento. Per il 2025, il governo prevede un fabbisogno di prestiti superiore a 815.000 miliardi di dong, con un incremento del 20,6% rispetto all'anno corrente. La maggior parte del debito è finanziata attraverso prestiti interni, con il 76% proveniente da obbligazioni governative. La gestione del debito pubblico è in linea con le risoluzioni del Parlamento, garantendo la sicurezza finanziaria del paese, come riportato da Đầu tư. Il governo intende continuare a implementare misure per migliorare la gestione del debito e affrontare le sfide legate agli investimenti pubblici e alle normative.