Vietnam: Stabilità economica attrae investimenti stranieri

06 Settembre 2024_ La stabilità economica del Vietnam ha attirato l'attenzione degli investitori stranieri, secondo quanto dichiarato da Viacheslav Kharinov, rappresentante dell'Ufficio commerciale russo nel paese. Kharinov ha sottolineato che il Vietnam, come stato socialista, ha un sistema legale rigoroso e un controllo statale sul sistema bancario, contribuendo a un ambiente favorevole per gli affari. Con una popolazione di quasi 100 milioni, il Vietnam è diventato un hub manifatturiero in Asia, con aziende come Apple che hanno aperto stabilimenti nel paese. Inoltre, Kharinov ha evidenziato il potenziale della forza lavoro vietnamita, che, sebbene in gran parte non formata, è vista come un'opportunità per le aziende di offrire formazione. La notizia è stata riportata da vietnamnet.vn. Il Vietnam continua a svilupparsi come un importante attore nel panorama economico globale, attirando investimenti e creando opportunità per le aziende internazionali.