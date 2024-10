Vietnam: Stop al servizio 2G per promuovere la transizione digitale

15 Ottobre 2024_ Il Vietnam ha ufficialmente interrotto il servizio 2G a partire da oggi, con l'eccezione delle isole Trường Sa e Hoàng Sa, per...

15 Ottobre 2024_ Il Vietnam ha ufficialmente interrotto il servizio 2G a partire da oggi, con l'eccezione delle isole Trường Sa e Hoàng Sa, per favorire la diffusione delle reti 4G e 5G. Questa decisione è parte del programma nazionale di trasformazione digitale, che mira a modernizzare le telecomunicazioni entro il 2025 e 2030. Le compagnie telefoniche stanno supportando gli utenti 2G nella transizione verso dispositivi 4G, garantendo che la qualità del servizio soddisfi le crescenti esigenze degli utenti. La notizia è stata riportata da Đầu tư. Il Ministero dell'Informazione e della Comunicazione del Vietnam ha pianificato di completare la transizione entro il 2026, per liberare risorse per le nuove tecnologie.