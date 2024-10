Vietnam: Strategia per attrarre turisti di alta gamma nel settore del turismo

11 Ottobre 2024_ Il mercato del turismo di alta gamma in Vietnam sta mostrando segni di ripresa, con un aumento significativo del numero di visitatori internazionali. Durante un seminario tenutosi a Hanoi, esperti e funzionari hanno discusso strategie per attrarre turisti con elevati budget di spesa, evidenziando l'importanza di diversificare l'offerta turistica. Il Vice Ministro della Cultura, dello Sport e del Turismo, Hồ An Phong, ha sottolineato che il Vietnam è in un momento cruciale per attrarre questo segmento di mercato, con previsioni di accogliere fino a 18 milioni di turisti quest'anno. La fonte di queste informazioni è tuoitre.vn. Il seminario ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo e del settore privato, con l'obiettivo di sviluppare un ecosistema turistico di alta qualità in Vietnam.